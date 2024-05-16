СМИ: актер Смоляков отказался сняться в видео о погибших белгородцах

Актер Андрей Смоляков отказался сняться в видео в память о погибших жителях Белгорода и Донецка, написала главред «Регнума» Марина Ахмедова в телеграм-канале.

«В мессенджерах актер не реагировал, а по телефону отказался это даже обсуждать. Ну пусть, не хочет – имеет право», – говорится в посте.

При этом, по ее словам, артист записал ролик в память о жертвах Израиля.

Кроме того, журналистка напомнила, что Смоляков снялся в большом количестве патриотических фильмов.

Также она отметила, что в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* он заявил, что человеческая жизнь в России не является главной целью существования.

* Признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов.