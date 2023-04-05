Смена власти в Турции. Кто займет место Эрдогана

Как известно, выборы в Турции намечены на 14 мая. Дату голосования решили не переносить, несмотря на пережитые в начале февраля Турцией сокрушительные землетрясения. В ряде районов, хотя и в экстремальных условиях, все же пройдет голосование.
Претенденты на пост президента Турции делают громкие заявления уже накануне предвыборной гонки. У кого из кандидатов есть шансы составить конкуренцию действующему президенту Эрдогану на выборах, возможна ли смена власти в этой стране?
На эти вопросы от подписчиков социальных сетей и YouTube-канала «Нумеролог Джули По» известный нумеролог и футуролог Джули По ответила на очередном прямом эфире 29 марта. И сделала подробный нумерологический анализ кандидатов, и, прежде всего, действующего президента.
«Эрдоган способен стать независимым лидером на международной арене, действующим исключительно в интересах своего народа»
По мнению нумеролога, это существенно отличает его от оппонента по выборам Кемаля Кылычдароглу, с приходом к власти которого в стране может начаться хаос, настолько, что фактически принимать решения будет не он, это будет делать его прозападный заместитель.
«Кемаль может стать сильным соперником на выборах, хоть и с малыми шансами на победу, зато с огромной поддержкой Западных лоббистов»
Претендент на пост президента Турции Догу Перинчек, которому кстати, 80 лет, признал Крым и новые регионы российскими. Закономерен вопрос о его шансах на предстоящих выборах, ведь представляемая им партия не представлена в турецком парламенте.
«В любом случае, его победа на выборах принесет лишь политическую и экономическую гибель страны»
Если выборы состоятся 14 мая, то второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
Как будут развиваться события, покажет май. Однако уже сейчас по прогнозу нумеролога для России ни один из кандидатов не принесет мир в регионе. Хотя, конечно, Эрдоган, способен выступать гарантом честных переговоров и выгодного коммерческого партнерства. Для турецкого же народа по нумерологическому расчету очевидна польза Эрдогана.
Присоединяйтесь к подписчикам YouTube-канала «Нумеролог Джули По», смотрите запись прямого эфира от 29 марта 2023 года. Будьте в курсе мировых политических тенденций и прогнозов известного российского футуролога Джули По. Подписывайтесь также на telegram-канал «Прогнозы Джули По».
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