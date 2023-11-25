Смелый прогноз о будущем «кулька»  

21 ноября зампред регионального правительства Артём Никитин в интервью, которое в прямом эфире транслировалось в паблике «Рязанская область», заявил, что подготовка специалистов, которых когда-то готовил Рязанский филиал Московского государственного института культуры (МГИК), в народе именуемый «кульком», может возобновиться уже в 2024 году.

Чиновник пояснил, что ждать 2027 года, когда закончится реконструкция здания вуза, нельзя. Необходимо набирать студентов уже в сентябре следующего года.

Невеселые ассоциации

Сейчас, как утверждает правительственный куратор культурной сферы, областные власти подготовили несколько помещений, где могли бы заниматься студенты, и с каждым годом планируют добавлять новые курсы и направления для их обучения.

— И к 2028 году придем к полномасштабному институту культуры, который сможет вернуться в здание на площади Театральной, — заявил Никитин.

К оптимистичным пассажам высокопоставленного функционера хочется добавить несколько ремарок. Для начала уточним, что адрес здания которое не функционирует с 2019 года — не Театральная площадь, а улица Ленина1\70.На какие деньги будет реставрироваться эта невостребованная 4 года недвижимость, и из каких источников проект планируют финансировать, чиновник не уточнил.

Прогноз о том, что реконструкция самого здания завершится через четыре года, можно считать достаточно смелым. Возможно, Артем Александрович знает гораздо больше, чем говорит, но обозначенная спикером четырехлетняя реконструкция здания общей площадью 5330 метров навивает не очень веселые ассоциации.

Например, комплекс зданий второй гимназии никак не могут отремонтировать с 2016 года, причем их метраж сопоставим с заброшенным вузом на улице Ленина — 5462 метра.

Перспективные «заброшки»

Кроме того, любопытно, какие помещения для обучения студентов подготовила региональная власть, если учесть, что организация образовательного процесса стоит немалых денег. Впрочем, в центре Рязани есть немало пустующих зданий, которые при необходимых вложениях можно переоборудовать, как в учебные классы, так и учреждения культуры.

Не первый год пустует двухэтажное здание на улице Свободы 34, где раньше находился узел связи и навигации речного флота. А постепенно разрушающийся и обезлюдивший дом с колоннами на улице Свободы, 7, до 1917 года принадлежавший дворянам Херасковым. Как показывают научные данные, является единственным уцелевшим в Рязани памятником дореволюционного ампира начала XIX века, а значит может стать и музеем, и маленьким филиалом института культуры.

Не исключено, что о судьбе этих строений мы совсем скоро узнаем… из новых заявлений представителей областного правительства.