Служивший в Рязани офицер погиб во время спецоперации

В среду, 31 июля, прошла церемония прощания с офицером Ильей Матюшкиным, погибшим при выполнении боевого задания в ходе военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Старорусского муниципального района Елены Комаровой.
Илья Матюшкин родился и вырос в городе Старая Русса Новгородской области. После окончания школы он поступил в Череповецкий «Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники». После окончания университета Илья служил в Рязани, а в декабре 2023 года был направлен в зону боевых действий. Молодой человек погиб 16 июля 2024 года в возрасте 24 лет.
Прощание проходило в Воскресенском соборе, погребение на Никольском кладбище (новом) в городе Старая Русса.