Среда, 31 июля, 2024

Служивший в Рязани офицер погиб во время спецоперации

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Елены Комаровой

В среду, 31 июля, прошла церемония прощания с офицером Ильей Матюшкиным, погибшим при выполнении боевого задания в ходе военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Старорусского муниципального района Елены Комаровой.

Илья Матюшкин родился и вырос в городе Старая Русса Новгородской области. После окончания школы он поступил в Череповецкий «Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники». После окончания университета Илья служил в Рязани, а в декабре 2023 года был направлен в зону боевых действий. Молодой человек погиб 16 июля 2024 года в возрасте 24 лет.

«Боль утраты не утешить словами. Сегодня мы прощаемся с нашим Илюшей. При выполнении боевых задач в ходе специальной операции погиб коренной рушанин, молодой лейтенант, Илья Андреевич Матюшкин», — пишет Елена Комарова.

Прощание проходило в Воскресенском соборе, погребение на Никольском кладбище (новом) в городе Старая Русса.

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