Службу в армии по призыву с этого года начнут учитывать при поступлении в вузы

Во вторник, 7 февраля, Госдума примет в первом чтении законопроект сенаторов и депутатов от «Единой России» «Об изменениях в закон «Об образовании в РФ». Предлагается считать службу в армии по призыву дополнительным достижением и добавлять балы при поступлении в вузы и техникумы, пишут «Известия».

Профильные комитеты парламента рекомендовали депутатам принять законопроект. Планируется, что новая мера поощрит россиян исполнять воинскую обязанность. Также она усилит патриотическое воспитание учащихся.

Законопроект может быть принят до конца весенней сессии, подтвердил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. Получить льготу можно будет уже со следующего учебного года.