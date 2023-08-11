Слушатели «Русского Радио» в Рязани получат возможность выиграть тур на двоих в Санкт-Петербург

Возможность выиграть путёвку в Санкт-Петербург на двоих получат слушатели «Русского Радио» в Рязани. Розыгрыш стартует 11 августа и продлится до 18 августа.

Отвечайте правильно на вопросы в эфире радио с 09.00 до 17.00 в будние дни и получите приглашение на финал розыгрыша в кафе «АРТ КОНТРАСТ». Путёвку победителю розыгрыша предоставит туристическое агентство «Горячие туры».

ПАРТНЁРЫ РОЗЫГРЫША:

Клиники стоматологии Дентастить

Компьютерная Академия ТОП на Маяковского 72

Торговый центр Стройка

Центр культурного и творческого развития «Академия Эстрада Тинс».

Все финалисты розыгрыша получат призы от партнёров и подарки от Русского Радио Рязань.

Все подробности участия в розыгрыше можно узнать по телефону 997-337.

Возрастное ограничение 18+