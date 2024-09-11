Предсказания слепой Ванги до сих пор вызывают интерес. Недавно её знакомый Сергей Косторной рассказал о неизвестном пророчестве, которым провидица поделилась незадолго до смерти. Пророчество гласит: «Придёт забытая болезнь из Африки и накроет большую часть мира».

В 2024 году, после эпидемии COVID-19, можно предположить, что речь идёт о новой пандемии. Однако это будет не новая болезнь, а «забытая».

Возможно, это будет малярия, предполагает «Царьград». Ведь её официальной родиной является Западная и Центральная Африка.

Малярия — это инфекционное заболевание, переносимое комарами. Оно вызывает лихорадку, усталость, рвоту и головные боли. В тяжёлых случаях может привести к желтухе, судорогам, коме или смерти. Симптомы обычно проявляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара.

Но можно ли назвать малярию «забытой» болезнью? Вряд ли.

У нас есть ещё одна страшная болезнь родом из Африки — вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). По последним данным, он появился на континенте в 1926 году, а первый заболевший человек был из Конго. Но можно ли ВИЧ назвать «забытой» болезнью? Вряд ли.

Однако существует ещё одно заболевание, пришедшее с Чёрного континента — оспа обезьян, которая сейчас называется mpox. С одной стороны, это новый вирус, с другой — оспа действительно старая и «забытая» болезнь.

Может быть, именно она накроет большую часть мира, и люди покроются страшными волдырями и язвами?

Mpox — это инфекционное заболевание животных и человека, которое вызывает лихорадку, интоксикацию и появление волдырей на теле. Возбудитель оспы обезьян — вирус mpox из семейства поксвирусов генетически близок к вирусу натуральной оспы, который вызывает оспу человека.