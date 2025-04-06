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Экология, природа, животные

Следы медведя нашли в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области обнаружили еще одного медведя. Об этом сообщает телеграм-канал «Мещерский тупик». 

Жители области регулярно встречают косолапого обитателя в разных районах области. Сколько всего медведей живет в Рязанской области, неизвестно.

Один из хозяев леса живет на территории Окского заповедника. Фотоловушка зафиксировала его во время съемки 1 апреля. Этот же мишка 28 марта был в Чарусском лесничестве, 30 марта и 1 апреля — возле кордона Кормилицын. 

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По информации телеграм-канала, 31 марта рядом с селом Веретье заметили медведя, который двигался в сторону, противоположную Окскому заповеднику. Что говорит о втором хозяине леса.

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