Следственные действия с Логуновым проводятся по делу об исчезновении супруги

Следственные действия с Александром Логуновым, мужем пропавшей в Рязани Елены Логуновой, проводятся в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении женщины. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

О задержании Логунова стало известно 30 августа. Елена Логунова, мать двоих детей, безвестно пропала более года назад.

Телеграм-канал «Усы Куракиной» сообщил, что Логунов задержан за распространение порнографии через сеть интернет, по статье 242 УК РФ.

При этом источник сообщает, что задержанный даёт показания именно о пропаже Логуновой, «труп которой поедут откапывать сегодня за город сразу после окончания допросов».