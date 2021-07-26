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Понедельник, 26 июля, 2021
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели 20-летней рязанки в Луковском лесу

7info
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 20-летней рязанки в Луковском лесу
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 20-летней девушки в Луковском лесу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

ЧП произошло в Рязани в ночь на 23 июня. Молодые люди катались на машине в посёлке Борки в районе Луковского леса. На бездорожье трое пассажиров вышли из салона, чтобы помочь машине пересечь водное препятствие. Сделать это не получилось, а через несколько минут в салоне нашли девушку и мужчину без сознания. Молодого человека удалось спасти, девушку — нет.

Рязанка умерла от отравления угарным газом, который попал в салон при попытке выехать из лужи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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