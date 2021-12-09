Следователи просят помочь в расследовании дела о гибели родителей с ребёнком

Следственным отделом по городу Тосно следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту обнаружения в реке Ижора костных останков тела неустановленной девочки. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Воронежской области.

Как сообщалось ранее, 9 октября 2021 года в дневное время мужчина, увлекающийся поиском предметов в воде и находящийся на берегу реки Ижора, забросил в реку магнит, при использовании которого вытащил на берег сумку из полимерного материала, в которой находилась гиря и привязанные к ней фрагментом проволоки костные останки неустановленного ребенка, ориентировочно в возрасте 5-10 лет и одежда: трусы хлопчатобумажные черного цвета, трикотажные колготы черного цвета, футболка темно-зеленого цвета с короткими рукавами, с застегивающимся воротом и аппликацией в виде медвежонка на груди слева и этикеткой с внутренней стороны в области шеи с изображением двух медведей панда и надписью «Made in China», кофта черного цвета с длинными рукавами с рисунком в виде трактора на груди.

Кроме того, в производстве следователя указанного отдела СК находится уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), по факту обнаружения 27 августа 2008 года у берега реки Ижора в Тосненском районе Ленинградской области частично погруженных в воду тел неизвестных мужчины в возрасте 45-55 лет и женщины — 45-50 лет, завернутых в тканевые мешки и покрывала, обвязанные плетеной веревкой и прикрепленные к грузу в виде бетонного поребрика. В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в результате генетического анализа выявлено наличие кровнородственных отношений — материнства и отцовства — мужчины и женщины, обнаруженных в августе 2008 года, с неопознанной девочкой, тело которой найдено в октябре этого года.

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Также названным следственным отделом расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 12 апреля 2008 года на берегу реки Ижора тела неизвестного мужчины на вид 50-70 лет, с сильными гнилостными изменениями, завернутого в полиэтиленовые пакеты и одеяло, перемотанные скотчем и автомобильным тросом. Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, данный мужчина не является родственником указанных выше мужчины, женщины и девочки.

Следственные органы СК России просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, личности указанных лиц и (или) обстоятельствах их гибели, сообщить по телефонам: 8(812) 492-01-58 (отдел дежурных следователей СУ СК РФ по Ленинградской области) или 8(473) 255-22-50; 8(473) 255-22-53 (отдел криминалистики СУ СК РФ по Воронежской области). Конфиденциальность гарантирована.