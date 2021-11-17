-1.7 C
Рязань
Среда, 17 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Следователи Костромы возбудили уголовное дело после смерти мужчины в лесу Буйского района

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Костромской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Следственный комитет РФ по Костромской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) после гибели 63-летнего мужчины в лесу недалеко от деревни Шушкодом Буйского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Как выяснили следователи, 31 октября текущего года мужчина вместе с другом занимался заготовкой прикорма для диких животных в целях дальнейшей охоты на них.

Помогая мужчине, приятель не убедился в безопасности и спилил сосну. Дерево зацепилось за ветки других деревьев, одна из которых упала на потерпевшего. В результате полученных травм он скончался на месте. 

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.  

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,827ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать