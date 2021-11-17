Следователи Костромы возбудили уголовное дело после смерти мужчины в лесу Буйского района

Следственный комитет РФ по Костромской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности) после гибели 63-летнего мужчины в лесу недалеко от деревни Шушкодом Буйского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили следователи, 31 октября текущего года мужчина вместе с другом занимался заготовкой прикорма для диких животных в целях дальнейшей охоты на них.

Помогая мужчине, приятель не убедился в безопасности и спилил сосну. Дерево зацепилось за ветки других деревьев, одна из которых упала на потерпевшего. В результате полученных травм он скончался на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

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