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Среда, 1 сентября, 2021
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Следователь рассказал подробности убийства рязанской журналистки

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Следователь рассказал подробности убийства рязанской журналистки

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Старший следователь Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Евгений Боканов рассказал телеканалу «Город» подробности убийства журналистки Жанны Шепляковой.

Обвинение предъявлено 38-летнему мужу. Вечером 15 января 2021 года в Рязани между супругами произошла ссора. Мужчина попросил детей выйти на улицу. С супругой они начали обсуждать, с кем будут жить дети. Обвиняемый, увидев на столе нож, нанёс Жанне несколько ударов в жизненно важные органы.

После этого убийца закрыл дверь в квартиру, взял детей и поехал к родителям в Тверскую область. Там он сдался правоохранителям. Труп Шепляковой обнаружили приехавшие на вызов сотрудники полиции.

Обвиняемый заявил, что не осознавал, что делает, действовал в состоянии аффекта. Была назначена экспертиза, которая установила, что мужчина вменяем, понимал, что делает.

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