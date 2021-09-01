Следователь рассказал подробности убийства рязанской журналистки

Старший следователь Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области Евгений Боканов рассказал телеканалу «Город» подробности убийства журналистки Жанны Шепляковой.

Обвинение предъявлено 38-летнему мужу. Вечером 15 января 2021 года в Рязани между супругами произошла ссора. Мужчина попросил детей выйти на улицу. С супругой они начали обсуждать, с кем будут жить дети. Обвиняемый, увидев на столе нож, нанёс Жанне несколько ударов в жизненно важные органы.

После этого убийца закрыл дверь в квартиру, взял детей и поехал к родителям в Тверскую область. Там он сдался правоохранителям. Труп Шепляковой обнаружили приехавшие на вызов сотрудники полиции.

Обвиняемый заявил, что не осознавал, что делает, действовал в состоянии аффекта. Была назначена экспертиза, которая установила, что мужчина вменяем, понимал, что делает.