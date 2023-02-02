Следователь-криминалист провёл мастер-класс в Академии ФСИН России в Рязани

В Академии ФСИН России в Рязани прошёл мастер-класс для студентов на тему «Производство следственных действий при совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Мероприятие провели сотрудник отдела криминалистики регионального СУ СКР и председатель Общественного совета при следственном управлении, заслуженный профессор Института Академии ФСИН России по кафедре уголовного процесса и криминалистики Евгений Прысь.

Цель мастер-класса — мотивировать студентов к глубокому изучению юридических дисциплин и сформировать высокий уровень правовой культуры и правосознания учащихся.

Следователь-криминалист рассказал об особенностях расследования тяжких и особо тяжких преступлений и поделился практическим опытом. Поговорили о применении современных технических средств и межведомственном взаимодействии при расследовании преступлений указанной категории. Акцент был сделан на необходимости соблюдать принцип законности при производстве процессуальных действий.

В завершение Дмитрий Крютченко ответил на вопросы студентов.