Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Следователь-криминалист провёл мастер-класс в Академии ФСИН России в Рязани

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Академии ФСИН России в Рязани прошёл мастер-класс для студентов на тему «Производство следственных действий при совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Мероприятие провели сотрудник отдела криминалистики регионального СУ СКР и председатель Общественного совета при следственном управлении, заслуженный профессор Института Академии ФСИН России по кафедре уголовного процесса и криминалистики Евгений Прысь.

Цель мастер-класса — мотивировать студентов к глубокому изучению юридических дисциплин и сформировать высокий уровень правовой культуры и правосознания учащихся.

Следователь-криминалист рассказал об особенностях расследования тяжких и особо тяжких преступлений и поделился практическим опытом. Поговорили о применении современных технических средств и межведомственном взаимодействии при расследовании преступлений указанной категории. Акцент был сделан на необходимости соблюдать принцип законности при производстве процессуальных действий.

В завершение Дмитрий Крютченко ответил на вопросы студентов.

Следователь-криминалист провёл мастер-класс в Академии ФСИН России в Рязани

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации