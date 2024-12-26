Находящийся под контролем ВСУ Славянск в ДНР завесили плакатами с пособником нацистской Германии Степаном Бандерой, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах можно увидеть изображение нацистского преступника на рекламных щитах по всему городу.

На них говорится, что «Донбасс поздравляет» Бандеру с днем рождения, который «отмечается» на Украине 1 января.

Бандера – один из главных идеологов украинского национализма. После завершения Великой Отечественной войны он жил в Мюнхене, откуда руководил террористической деятельностью подпольных организаций националистов на территории СССР.