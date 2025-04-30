Среда, 30 апреля, 2025
11.6 C
Рязань
Общество

Сквер в Кораблино ждет масштабное озеленение

Анастасия Мериакри

Сквер на улице Садовой в Кораблино ждет масштабное озеленение. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сквер — одно из любимых мест отдыха горожан. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», он полностью преобразился. В прошлом году появились удобные дорожки, освещение, спортивная и детская площадки, навесы с качелями и теннисный стол.

В этом году сквер ждёт масштабное озеленение. Также установят дополнительное освещение, игровые площадки и туалеты.

Реклама

Каждый может выбрать общественные пространства, которые приведём в порядок в следующем году. Проголосовать можно до 12 июня на официальном сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сквер в Кораблино ждет масштабное озеленение В прошлом году появились удобные дорожки, освещение, спортивная и детская площадки, навесы с качелями и теннисный стол.
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.