Сквер в Кораблино ждет масштабное озеленение

Сквер на улице Садовой в Кораблино ждет масштабное озеленение. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сквер — одно из любимых мест отдыха горожан. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», он полностью преобразился. В прошлом году появились удобные дорожки, освещение, спортивная и детская площадки, навесы с качелями и теннисный стол.

В этом году сквер ждёт масштабное озеленение. Также установят дополнительное освещение, игровые площадки и туалеты.

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Каждый может выбрать общественные пространства, которые приведём в порядок в следующем году. Проголосовать можно до 12 июня на официальном сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».