Скоропостижная смерть российского бодибилдера Евгения Мишина: подробности трагедии

Российский бодибилдер Евгений Мишин ушел из жизни в возрасте 48 лет, о чем сообщили на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам американского культуриста Дэйва Палумбо, трагедия произошла 17 августа в Лос-Анджелесе. У Мишина случился сердечный приступ, когда он находился дома вместе со своей бывшей женой. Врачи пытались реанимировать его около 45 минут, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Похороны планируются в Нью-Йорке.

Евгений Мишин родился в городе Отрадное Ленинградской области. Бодибилдингом он начал заниматься в 1990 году и в 2010–2011 годах принял участие в турнире «Мистер Олимпия» — самом престижном соревновании в мире культуризма. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Мишин работал стриптизером в ночных клубах.

Последние годы жизни он провел в США, где продолжал выступать, вел блог и снимался в рекламе, сообщает РЕН ТВ.