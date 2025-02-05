Скоро, но не за один день. Экстрасенс назвала дату завершения СВО

В новостном пространстве усиливаются слухи о том, что совсем скоро могут начаться переговоры по завершению специальной военной операции на Украине. Сами события в зоне СВО развиваются крайне стремительно, российские войска освобождают всё больше новых населённых пунктов. О том, как в ближайшее время сложится ситуация на линии боевого соприкосновения, и насколько велик шанс, что спецоперация завершится скоро, рассказала изданию МК корреспондент Ева Расс.

Расс обратила внимание: если обратиться к шаманскому оракулу, то на наступивший год выпадает Дух Оленя. Олень обычно трактуется как очень благоприятный знак. Он символизирует новые пути, свежие идеи и благополучие, а также открывает новые горизонты.

2025 год станет ключевым для России, — уверяет провидица. Россиян ожидают колоссальные перемены, так называемая позитивная трансформация.

— Россия будет продолжать активно развиваться и выходить на новые масштабы. Многим наша страна протянет руку помощи. Улучшения произойдут в развитии промышленности и, особенно, в медицине. Да, будут и некоторые трудности, через которые еще придется пройти России. Но они только укрепят дух страны и нашего народа, — отмечает Ева Расс. Реклама

Ещё один позитивный для россиян знак на этот год — то, что событиями будет управлять аркан «Отшельник». Для миллионов людей он откроет новые возможности. Главное — не бояться приримать решения. Необходимо идти в новый опыт, заниматься новыми направлениями и проходить новые обучения. Это, несомненно, пойдёт на пользу.

— Что касается СВО, то постепенно будет решаться и этот вопрос, — обращает Ева. – В течение одного-двух дней всё не закончится. Но ближе к концу весны мы сможем наблюдать первые действия в этом направлении. В ближайшее время нас ожидает немало событий в зоне СВО. Россия выйдет победителем в данном направлении. Это, по моим прогнозам, произойдёт ближе к концу 2025 года — началу 2026 года.

Иной взгляд на судьбу специальной военной операции у популярной провидицы Кажетты Ахметжановой. Шаманка в интервью ещё перед Новым годом говорила: 2025 год станет «мятежным». Она предрекла широкомасштабные социальные протесты и революционные движения по всему миру. А СВО на Украине, по её словам, пока будет продолжаться. Сами по себе события 2025 года определят тренд на следующие пять лет.

Вот так звучал прогноз шаманки: общее напряжение продлится вплоть до 2030 года.

— В 2026 году немного остановится на два года (по всей видимости, спецоперация), потом всё вернётся обратно, — убеждена Кажетта.

Экстрасенс Аделина Панина, наоборот, уверена, что в ближайшее время интенсивность событий в зоне спецоперации будет слабеть. Летом она заявляла, что зимой 2025-го конфликт будет снижаться:

— Последствия мы будем разбирать до весны следующего года. Но в целом ситуация уже приближается к окончанию. И Россия выйдет непременно победителем, — убеждена провидица.

По мнению Паниной, СВО завершится благодаря мирным переговорам. А итоги спецоперации для многих окажутся неожиданными:

— Судьба Харькова и Киева предрешена, – говорит экстрасенс. – Я вижу, что по окончании СВО Харьков может перейти под контроль нашей страны. Киев останется центром Украины. В следующем году активные боевые действия прекратятся. Хотя, конечно, отголоски будут давать о себе знать ещё в течение нескольких лет. Но, как я уже говорила, Россия значительно укрепит свои позиции в мире. Потому что мы делаем правое дело: противостоим врагу, и мировое сообщество это прекрасно видит, — заверила провидица.

Таролог Галина Янко также прогнозирует существенные изменения на Украине в 2025 году, в том числе завершение СВО. И, по её мнению, связаны они будут с приходом к власти Дональда Трампа.

Согласно предсказанию, положение Зеленского и его окружения усугубится. Трамп, зная о коррупции украинской власти, полностью прекратит финансовую поддержку, отказавшись от сотрудничества с киевской хунтой. Экстрасенс видит президента США стремящимся к восстановлению дружеских отношений с Россией, что, по её мнению, приведёт к радикальным переменам. Россия завершит военную операцию на собственных условиях, начнётся период экономического подъёма, а США под руководством Трампа также ждёт расцвет.