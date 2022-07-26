«Скопинскому маньяку» Мохову запретили приближаться к школам

Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», запретили приближаться к школам и детским больницам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Скопинский районный суд Рязанской области получил исковое заявление от межмуниципального отдела МВД «Скопинский» 6 июля. На заседании 14 июля иск был удовлетворен.

В суде не стали уточнять исковые требования, заявив, что информация по делу закрыта. Источник сообщил РИА новости, что Мохову запретили подходить ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам.

В 2000 году Мохов похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет. До мая 2004 насильно удерживал их в подвале. 3 марта 2021 года, отсидев 16 лет, «скопинский маньяк» вышел на свободу и вернулся в Скопин.