Скопинский маньяк во второй раз не явился на заседание суда по ужесточению надзора

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В четверг, 15 апреля, скопинский маньяк в очередной раз не пришел на заседание суда по ужесточению административного надзора. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, полиция направила иск об ужесточении административного надзора в отношении Виктора Мохова. В частности, правоохранители просят запретить маньяку общаться в интернете, посещать кафе и бары. Кроме того, новые ограничения распространяются и на общение с представителями СМИ.

В скопинском районном суде заявили, что на второе заседание по этому делу Мохов не явился. Маньяк также не пришел и на заседание, которое проходило 6 апреля. За несколько дней до этого его оштрафовали на 1 200 рублей за несоблюдение административного надзора. Тогда нарушитель свою вину не признал.