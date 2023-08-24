Скопинский комбайнёр Анатолий Асмолов лидирует по намолоту зерна

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области публикует имена десяти передовиков-комбайнёров в ходе уборки урожая 2023 года по состоянию на 24 августа.
В рейтинге лидирует Анатолий Асмолов, механизатор СПК «Полянская птицефабрика» Скопинского района. В десятку передовиков в настоящее время входят комбайнёры Скопинского, Александро-Невского, Милославского районов, где работы ведутся наиболее активно.
По состоянию на 24 августа зерновые культуры в Рязанской области обмолочены на 57% площадей, получено 1 миллион 546 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 39,8 центнера с гектара. Уборочная кампания продолжается.
|Комбайнёр
|Намолот зерна, тонн
|Комбайн
|Предприятие
|Район
|Асмолов Анатолий Андреевич
|7358
|«New Holland»
|СПК «Полянская птицефабрика»
|Скопинский
|Гуськов Сергей Викторович
|7221
|«Ростсельмаш»
|СПК «Полянская птицефабрика»
|Милославский, Скопинский
|Сурков Сергей Игоревич
|7210
|«Ростсельмаш»
|ООО «Звезда»
|Скопинский
|Фомин Игорь Анатольевич
|7203
|«Ростсельмаш»
|ООО «Звезда»
|Скопинский
|Повасин Андрей Анатольевич
|7042
|«Ростсельмаш»
|ООО «Звезда»
|Скопинский
|Карпушин Алексей Юрьевич
|5510
|«Клаас»
|АО имени генерала Скобелева
|Александро-Невский
|Корякин Николай Николаевич
|5485
|«Клаас»
|АО имени генерала Скобелева
|Александро-Невский
|Ушаков Виктор Алексеевич
|5372
|«Клаас»
|ООО «Надежда»
|Александро-Невский
|Лобанов Виталий Петрович
|5170
|«Клаас»
|ООО «Надежда»
|Александро-Невский
|Боруроев Юрий Геннадьевич
|5134
|«New Holland»
|ООО «Дубасово»
|Милославский