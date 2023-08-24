Скопинский комбайнёр Анатолий Асмолов лидирует по намолоту зерна

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области публикует имена десяти передовиков-комбайнёров в ходе уборки урожая 2023 года по состоянию на 24 августа.

В рейтинге лидирует Анатолий Асмолов, механизатор СПК «Полянская птицефабрика» Скопинского района. В десятку передовиков в настоящее время входят комбайнёры Скопинского, Александро-Невского, Милославского районов, где работы ведутся наиболее активно.

По состоянию на 24 августа зерновые культуры в Рязанской области обмолочены на 57% площадей, получено 1 миллион 546 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 39,8 центнера с гектара. Уборочная кампания продолжается.