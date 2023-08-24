Четверг, 24 августа, 2023
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Скопинский комбайнёр Анатолий Асмолов лидирует по намолоту зерна

7info

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области публикует имена десяти передовиков-комбайнёров в ходе уборки урожая 2023 года по состоянию на 24 августа.

В рейтинге лидирует Анатолий Асмолов, механизатор СПК «Полянская птицефабрика» Скопинского района. В десятку передовиков в настоящее время входят комбайнёры Скопинского, Александро-Невского, Милославского районов, где работы ведутся наиболее активно.

По состоянию на 24 августа зерновые культуры в Рязанской области обмолочены на 57% площадей, получено 1 миллион 546 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 39,8 центнера с гектара. Уборочная кампания продолжается.

 КомбайнёрНамолот зерна, тоннКомбайнПредприятиеРайон
 Асмолов Анатолий Андреевич7358«New Holland»СПК «Полянская птицефабрика»Скопинский
 Гуськов Сергей Викторович7221«Ростсельмаш»СПК «Полянская птицефабрика»Милославский, Скопинский
 Сурков Сергей Игоревич7210«Ростсельмаш»ООО «Звезда»Скопинский
 Фомин Игорь Анатольевич7203«Ростсельмаш»ООО «Звезда»Скопинский
 Повасин Андрей Анатольевич7042«Ростсельмаш»ООО «Звезда»Скопинский
 Карпушин Алексей Юрьевич5510«Клаас»АО имени генерала СкобелеваАлександро-Невский
 Корякин Николай Николаевич5485«Клаас»АО имени генерала СкобелеваАлександро-Невский
 Ушаков Виктор Алексеевич5372«Клаас»ООО «Надежда»Александро-Невский
 Лобанов Виталий Петрович5170«Клаас»ООО «Надежда»Александро-Невский
 Боруроев Юрий Геннадьевич5134«New Holland»ООО «Дубасово»Милославский

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