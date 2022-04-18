Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке

В конце 2021 года в р.п. Побединка начались работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Рязанская подрядная организация «Русское поле» демонтировала старое здание школы, подготовила площадку. На сегодняшний день залит фундамент. Параллельно с этим к будущему ФОКу подводятся все необходимые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

— Сейчас работает экскаватор, подготавливает площадку для пола. Внутри будет спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, футболом и тренажерный зал. Рядом расположатся небольшие технические помещения. Вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено благоустройство территории, — рассказал прораб подрядной организации.

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Бригада рабочих работает слажено, укладывается в сроки. Специалисты заверяют, что до конца года объект будет сдан в эксплуатацию, сообщили в администрации Скопинского района.