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Понедельник, 18 апреля, 2022

Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке

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Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке

7info7

В конце 2021 года в р.п. Побединка начались работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Рязанская подрядная организация  «Русское поле» демонтировала старое здание школы, подготовила площадку. На сегодняшний день залит фундамент. Параллельно с этим к будущему ФОКу подводятся все необходимые коммуникации: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

— Сейчас работает экскаватор, подготавливает площадку для пола. Внутри будет спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, футболом и тренажерный зал. Рядом расположатся небольшие технические помещения. Вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено благоустройство территории, — рассказал прораб подрядной организации.

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Бригада рабочих работает слажено, укладывается в сроки. Специалисты заверяют, что до конца года объект будет сдан в эксплуатацию, сообщили в администрации Скопинского района.

Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке
Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке
Скопинская администрация рассказала о строительстве ФОКа в Побединке

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