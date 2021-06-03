Скончался Почётный гражданин Рязанской области Геннадий Туников

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Сегодня на 80-м году жизни скоропостижно умер Почётный гражданин Рязанской области Геннадий Михайлович Туников – Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, Заслуженный деятель науки и техники России, Почётный работник высшего образования России, Почётный работник агропромышленного комплекса России.

Геннадий Михайлович Туников более полувека отдал производственной, научной и общественной деятельности, внёс большой вклад в развитие аграрной науки, с 1986 по 2010 год работал ректором Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева (ранее – Рязанский сельскохозяйственный институт). Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

Геннадий Туников родился 1 августа 1941 года в селе Ядгаровский Кумертауского района Башкирской АССР. Окончив Ермолаевскую среднюю школу в 1954 году, он уехал в Оренбург, где поступил на работу прессовщиком IV разряда на регенератный завод. В 1960 году Геннадий Туников поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1965 году, и был направлен на работу на должность директора межрайонной Государственной станции по племенной работе в г. Абдулино Оренбургской области. В ноябре 1965 года был призван в ряды Советской Армии в Военно-воздушную академию (Московская область). После демобилизации поступил на работу в р.п. Саракташ Оренбургской области на прежнюю должность.

В 1968 году поступил в аспирантуру на кафедру разведения и генетики животных Оренбургского сельскохозяйственного института, где досрочно защитил кандидатскую диссертацию и в период с 1971 по 1986 годы работал на разных должностях: ассистент, доцент, заведующий кафедрой, заместитель декана, проректор по учебной работе.

В 1986 году Туников Геннадий Михайлович из резерва ректоров Государственного агропромышленного комитета СССР был назначен на должность ректора Рязанского сельскохозяйственного института, где и работал ректором 24 года – до 2010 года. За этот период институт дважды поменял свой статус: в 1995 году стал академией, а в 2007 году – агротехнологическим университетом. Сегодня РГАТУ им. П.А. Костычева является одним из крупных сельскохозяйственных вузов России. Университет является учебно-научно-производственным комплексом, который включает в себя академию, несколько институтов, опытную агротехнологическую станцию и учебные филиалы. В период руководства Г.М. Туникова в вузе построены учебный ветеринарный корпус, несколько лабораторий, библиотека, спортивный комплекс, стадион, студенческое общежитие, четыре жилых дома для сотрудников. Открыты новые факультеты: ветеринарной медицины и биотехнологии, технологический, автодорожный, учетно-финансовый. За время работы Г.М. Туникова ректором вуз выпустил 21 тысячу специалистов, около 100 кандидатов и докторов наук.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Г.М. Туников являлся крупным учёным: им опубликовано 260 научных работ, включая 5 учебников, 12 учебных пособий, 15 рекомендаций, 13 патентов на изобретения и пять научно-популярных книг. Геннадий Михайлович являлся председателем Областного общества «Знание». До последних дней жизни Геннадий Михайлович Туников работал советником при ректорате и профессором кафедры зоотехнии и биологии ФГБОУ ВПО «Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева». Он воспитал двух сыновей, имеет двух внуков.

Светлая память о Геннадии Михайловиче останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, всех, с кем он рядом жил и работал. Коллектив министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и аграрное сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Михайловича Туникова.