Скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков

В пятницу, 10 сентября, ушёл из жизни клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков. Священник умер на 72-м году жизни в реанимации больницы, куда попал после заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт епархии.

Зикунков — уроженец Мордовии. Имеет военное образование — закончил Высшее военно-политическое общевойсковое училище. С 1987 года преподавал в военном автомобильном училище в Рязани, с 2002 в десантном.

25 марта 2007 года был рукоположен в диакона, 22 апреля того же года — в иерея. С 2013 по 2017 годы трудился в качестве председателя отдела Рязанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами. Последнее место службы — храм в деревне Деулино.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования.