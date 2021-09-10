18.1 C
Рязань
Пятница, 10 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков

7info
Скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 10 сентября, ушёл из жизни клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков. Священник умер на 72-м году жизни в реанимации больницы, куда попал после заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт епархии.

Скончался клирик Рязанской епархии иерей Вячеслав Зикунков

Зикунков — уроженец Мордовии. Имеет военное образование — закончил Высшее военно-политическое общевойсковое училище. С 1987 года преподавал в военном автомобильном училище в Рязани, с 2002 в десантном.

25 марта 2007 года был рукоположен в диакона, 22 апреля того же года — в иерея. С 2013 по 2017 годы трудился в качестве председателя отдела Рязанской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами. Последнее место службы — храм в деревне Деулино.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,613ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]