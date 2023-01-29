Скончался создатель Кота Леопольда Вячеслав Назарук

В возрасте 81 года ушёл из жизни создатель Кота Леопольда и Мамонтёнка мультипликатор Вячеслав Назарук. Об этом сообщает ТВ Центр со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

Вячеслав Назарук участвовал в создании популярных мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтёнка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда» и других. Также Назарук известен как иллюстратор.

Прощание с мультипликатором пройдёт 1 февраля в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.