Скончался преподаватель Рязанского музыкального колледжа Виктор Платонов

20 марта ушел из жизни Почетный работник среднего профессионального образования РФ, член Союза композиторов России, лауреат международных конкурсов, председатель ПЦК «Фортепиано» Виктор Алексеевич Платонов. Об этом сообщило министерство культуры Рязанской области.

Виктор Алексеевич работал в колледже с 1994 года и был ведущим преподавателем отделения специального фортепиано Рязанского музыкального колледжа им. А. и Г. Пироговых, с 2014 года являлся председателем предметно-цикловой комиссии «Фортепиано».

За годы работы Платонов В.А. подготовил более 50 выпускников, большинство из которых успешно трудятся на музыкальном поприще в разных регионах нашей страны и за рубежом. Многие из них продолжили обучение в ведущих ВУЗах страны. Его студенты не раз становились победителями престижных международных, всероссийский, областных конкурсов исполнителей на фортепиано. Студенты класса Платонова В.А. выступали на различных областных и городских площадках, являлись постоянными участниками отчётных концертов отдела и колледжа.

Виктор Алексеевич стал создателем педагогической системы обучения композиции творчески одаренных детей Рязанской области и вел класс импровизации и композиции, в котором по его авторской методике обучались студенты колледжа и учащиеся музыкальных школ города. Разработал новую авторскую программу «История современной фортепианной интерпретации». Сочинения Платонова В.А. исполнялись на концертах, на итоговой государственной аттестации (Трио для кларнета, скрипки и фортепиано).