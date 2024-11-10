Скончался начальник отдела рязанского центра спортивной подготовки Павел Андреев

В Рязани скончался начальник отдела методического и информационного обеспечения подготовки спортивного резерва ГАУ РО «ЦСП» Павел Андреев. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта в воскресенье, 10 ноября.

Андрееву было 59 лет. Он начинал свой трудовой путь тренером в манеже «Юность». До 2016 года возглавлял всероссийскую федерацию полиатлона. Более 20 лет Павел Андреев работал госслужащим: был зампредседателем регионального комитета по физкультуре и спорту, возглавлял отдел спорта высших достижений областного Минспорта. С 2016 года работал начальником отдела в ЦСП.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Павла Андреева.