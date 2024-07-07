Воскресенье, 7 июля, 2024

Скелет мужчины нашли отдыхающие рядом с пляжем на Урале

Автор: 7info

Опубликовано

На Урале, вблизи Асбеста, на Терсутском карьере был обнаружен человеческий скелет рядом с популярным пляжем. О находке сообщили порталу E1.ru местные жители.

Одна из очевидцев рассказала, что они с подругами искали место, где можно присесть, и увидели скелет, когда шли по тропе. Это место не очень популярно у отдыхающих, в основном люди предпочитают полянки, а здесь нет удобного подхода к воде.

Скелет был найден недалеко от места, где обычно купаются взрослые и дети. Судя по одежде, которая сохранилась на костях, это был мужчина.

Девушки сообщили о находке в полицию.

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