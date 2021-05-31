Скандал с дорогой к дому мэра Орла прогремел на федеральном канале

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В программе «Постскриптум» сенатора и ведущего Алексея Пушкова на телеканале ТВЦ прозвучал детальный разбор скандальной ситуации с дорогой к дому мэра Орла Юрия Парахина.

Корреспондент программы побывала в селе Сабурово и попыталась добраться до дома 94-летнего ветерана. Ранее в непролазной грязи там застряла карета скорой помощи.

Председатель независимого профсоюза медработников Дмитрий Серегин подчеркнул, что врачам пришлось преодолевать препятствия, чтобы оказать помощь женщине с больным сердцем.

Выяснилось, что местные жители уже более десяти лет просят чиновников построить нормальную дорогу.

«Вот для сравнения другая дорога в том же Орловском районе — асфальтированная и благоустроенная, только ведет она не к поселкам, где живут ветераны, а к дому мэра города Орла Юрия Парахина, который в недавнем прошлом был главой Орловского района», — обратила внимание журналистка.

В программе говорится, что к Парахину есть вопросы не только по дороге к своему дому, но и по приемке моста Дружбы.