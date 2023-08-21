СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на спортивной площадке

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на спортивной площадке, сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следком устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 16 августа в поселке Мехзавода незакрепленные футбольные ворота упали на мальчика, из-за чего он получил травму головы и был госпитализирован.
Ранее глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.