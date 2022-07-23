СК возбудил дело после разбойного нападения подростка на пенсионерку в Приморье

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по статье «разбой» после того, как подросток избил пенсионерку, требуя у нее деньги, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились несколько видеозаписей. На первой юноша в квартире бьет ногами по голове женщину и требует у нее деньги, на двух других видео этот же подросток плачет, извиняется и говорит, что больше так не будет. Еще на двух роликах подростка, предположительно, снимавшего избиение женщины, везут на лодке и высаживают на большой буй в нескольких сотнях метров от берега. Автор поста отмечает, что так местные жители наказали подростков, избивших женщину в поселке Дунай. Полиция, краевая прокуратура и СУСК региона организовали проверку.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня (подозреваемого)… по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, происшествие случилось с 14 на 15 июля в квартире по улице Юбилейная в поселке Дунай, где находилась 74-леняя женщина. «Фигурант напал на нее… (нанося) ей множество ударов твердым предметом в область головы, лица и тела… высказывал угрозы убийством и использовал колюще-режущий предмет, демонстрируя который, он подавлял ее волю к сопротивлению. Подозреваемый требовал передать ему банковскую карту его матери, а также одну тысячу рублей», — уточняют в СУСК региона.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, решившего наказать подростка за нападение на пенсионерку. Со вторым подростком, снимавшем на видео избиение женщины, местные жители провёли воспитательную беседу, а после в воспитательных целях оставили его на минуту на буе в пределах видимости и сразу вернулись за ним, а после отвезли домой.