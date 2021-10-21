СК предъявил обвинение в убийстве 15-летнего подростка отчиму и его сожительнице

В среду, 20 октября, СК России по Рязанской области предъявил обвинение в резонансном убийстве 15-летнего подростка отчиму и его сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что к гибели 15-летнего подростка причастны его отчим и сожительница последнего. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В настоящим момент они находятся под стражей.

Правоохранители продолжают расследование. Сейчас назначено 30 различных судебных экспертиз.

Напомним, тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти обнаружили 13 октября в лесополосе под Рязанью. В ходе обыска в доме подозреваемых полиция изъяла записи по оккультизму и полотенце со следами крови, которая принадлежит убитому.