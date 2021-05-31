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Понедельник, 31 мая, 2021
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Сироты из Касимова получают положенные по закону квартиры

7info
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В течение этого года семь касимовских ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры. Об этом сообщила городская администрация. 

Среди счастливых обладателей собственного жилья –  Виктория Юрьева. Договор на квартиру ей вручили и.о. главы администрации Касимова Светлана Андреева и помощник Касимовского межрайонного прокурора Игорь Барышников.

Собственное жилье для Виктории Юрьевой – особенно актуальная тема. Вместе с супругом они воспитывают 8-месячную дочку. В квартире на улице Окружной, которая теперь принадлежите Виктории, установлена сантехника и газовое оборудование, сделан косметический ремонт.

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