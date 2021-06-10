Синоптики рассказали о погоде в Рязани в конце недели

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Рязанский Гидрометцентр рассказал о погоде 11 и 12 июня.

В пятницу, 11 июня, в Рязани и области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 10…15°С, днем 19…24°С.

12 июня будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, при грозе местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью 11…16°С, днем 20…25°С.