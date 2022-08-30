Синоптики рассказали о погоде в Рязани 1 сентября

В четверг, 1 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз синоптиков на День знаний опубликовал сайт регионального Гидрометцентра.

Ветер ожидается юго-западный, западный, скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, днём +15…+20°С.

31 августа, в последний день лета, в Рязани также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18°С, днём +24…+26°С.

Ветер юго-западный, скоростью 5-10 м/с, днём возможны порывы до 2-17 м/с.