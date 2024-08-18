Синоптик предупредил о погодных качелях на следующей неделе

С 20 августа в Москве ожидается похолодание и дожди, сообщил NEWS.ru глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его прогнозам, неделя с 19 по 25 августа будет характеризоваться переменчивой погодой.

Шувалов отметил, что москвичей ожидают «погодные качели». В понедельник, 19 августа, будет солнечно и сухо, температура достигнет 26–28 градусов тепла. Однако во вторник, 20 августа, из-за холодного фронта температура понизится до 22–24 градусов, и возможны дожди.

Среда, 21 августа, обещает быть сухой, но температура воздуха не поднимется выше +24 градусов. В четверг, 22 августа, в столицу снова придут дожди.

В Рязани в понедельник днём ожидается плюс 28 градусов, во вторник — 27, в среду — 25. Сильных дождей метеорологи не ожидают.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряде регионов России, включая юг Центрального федерального округа, части Сибири и Дальнего Востока, ожидается аномально жаркая погода с температурой на 5–11 градусов выше нормы.