Понедельник, 16 января, 2023
Татьяна Проводина

Синоптик Евгений Тишковец: вторая половина зимы в ЦФО будет гораздо теплее нормы

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Изображение от gpointstudio на Freepik

Во второй половине зимы в Центральной России сильных морозов не прогнозируется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец радио Sputnik.

Пик морозов этой зимы, по словам синоптика, пройден, возвращения экстремальных холодов ожидать не стоит. Вторая половина сезона ожидается мягкой и гораздо более тёплой, чем должно быть по температурной норме.

Евгений Тишковец: «Вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам»

Незначительное похолодание всё-таки возможно. В конце зимы и в марте могут возникать «волны холода».

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