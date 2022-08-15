Татьяна Проводина

Синоптик: бабье лето в этом году в Центральной России будет достаточно длинным

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Предварительный прогноз на финал лета для Центральной России представил Евгений Тишковец.

Среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме – около 21,5 градуса днём и 12 градусов ночью, с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20 процентов. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Евгений Тишковец: «Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям»

Постепенное понижение температуры, по словам эксперта, начнётся во второй декаде августа.

Также Евгений Тишковец прогнозирует, что переход от лета к осени в 2022 году не будет резким.

Евгений Тишковец: «В данных на осенние месяцы я вижу достаточно комфортный и благоприятный переход от одного климатического сезона к другому. Наверное, и бабье лето будет достаточно длинным. Пока предварительные данные указывают на это»

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