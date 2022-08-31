Синоптик: 1 сентября в европейской части России может выпасть мокрый снег

В 2022 году осень в европейской части России наступит точно по календарю – 1 сентября. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, характерных для октября, а не первого месяца осени, – пишет РИА Новости.
Таким образом, температура снизится почти на 25 градусов, – уточнил синоптик.
Северный ветер принесёт дождевые тучи и полярный воздух.
В первый день осени в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях осадки могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, – отметил Тишковец.