Синоптик: 1 сентября в европейской части России может выпасть мокрый снег

В 2022 году осень в европейской части России наступит точно по календарю – 1 сентября. Об этом рассказал радио Sputnik ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, характерных для октября, а не первого месяца осени, – пишет РИА Новости.

Евгений Тишковец: «Температура 1 сентября резко понизится ночью до 5-10 градусов, 2 сентября под утро будет 2-7 градусов, а 3-го числа в тёмное время суток будет уже 1-6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября»

Таким образом, температура снизится почти на 25 градусов, – уточнил синоптик.

Северный ветер принесёт дождевые тучи и полярный воздух.

В первый день осени в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях осадки могут выпасть не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега, – отметил Тишковец.