Симоньян рассказала о рекомендациях Кеосаяну накануне комы

Незадолго перед комой врачи рекомендовали режиссеру Тиграну Кеосаяну ежедневно проходить по десять тысяч шагов, рассказала его жена, журналистка Маргарита Симоньян на платформе « Смотрим ».

По ее словам, у супруга были проблемы с сердцем, и таким образом медики хотели помочь ему поддерживать здоровье. Кеосаян старался строго соблюдать рекомендации.

«Он даже в поезде умудрялся нахаживать десять тысяч шагов», — отметила Симоньян.

Первое время за активностью мужа следила сама журналистка, после чего купила ему шагомер.

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В начале января режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому.