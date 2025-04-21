Симоньян рассказала о рекомендациях Кеосаяну накануне комы

Незадолго перед комой врачи рекомендовали режиссеру Тиграну Кеосаяну ежедневно проходить по десять тысяч шагов, рассказала его жена, журналистка Маргарита Симоньян на платформе «Смотрим».
По ее словам, у супруга были проблемы с сердцем, и таким образом медики хотели помочь ему поддерживать здоровье. Кеосаян старался строго соблюдать рекомендации.
Первое время за активностью мужа следила сама журналистка, после чего купила ему шагомер.
В начале января режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому.