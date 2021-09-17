10.6 C
Рязань
Пятница, 17 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитика

Сигналов от наблюдателей о нарушениях на выборах в Рязанской области пока не поступало

7info7
Сигналов от наблюдателей о нарушениях на выборах в Рязанской области пока не поступало

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Рязанской области Наталья Гришина поделилась своими впечатлениями о ходе первого дня голосования.

Сама Гришина уже проголосовала на участке №1007 в Доме детского творчества. Туда она пришла в 8 утра.

Я была приятно удивлена, что в столь ранний час на участке было многолюдно. Кроме членов избирательной комиссии с самого открытия здесь находились наблюдатели – от Общественной палаты и политических партий, всего около десяти человек, — сообщила она издательству «Пресса».

На участке соблюдены все меры безопасности. Там дежурят полицейские, голосующим раздают индивидуальные ручки и средства защиты. При этом за происходящим на 1007-м участке, как и еще за 47 другими, следили общественники на видеостене в центре наблюдения.

Наталья Гришина также сообщила, что подготовленные палатой независимые общественные наблюдатели работают на всех избирательных участках области и по состоянию на 11.00 17 сентября сообщений о каких-либо нарушениях не поступало.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,637ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]