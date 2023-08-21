Сибирскую язву обнаружили в Панинском районе Воронежской области

На территории Панинского района Воронежской области выявлен очаг сибирской язвы, сообщила ВКонтакте местная администрация.
До 16 ноября на территории района объявлен режим ЧС, указ подписал губернатор Воронежской области.
Запрещается посещение территории посторонними, нельзя перевозить восприимчивых животных, заготавливать, вывозить корма. Также под запретом охота.
Эксперты установили границы очага заражения, провели дезинфекционные мероприятия.
С 21 августа начинают работу 2 передвижных санитарно-ветеринарных пункта.
Ситуацию контролирует правительство Воронежской области.