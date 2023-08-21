Понедельник, 21 августа, 2023
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Сибирскую язву обнаружили в Панинском районе Воронежской области

7info

На территории Панинского района Воронежской области выявлен очаг сибирской язвы, сообщила ВКонтакте местная администрация.

До 16 ноября на территории района объявлен режим ЧС, указ подписал губернатор Воронежской области.

Запрещается посещение территории посторонними, нельзя перевозить восприимчивых животных, заготавливать, вывозить корма. Также под запретом охота.

Сибирскую язву обнаружили в Панинском районе Воронежской области

Эксперты установили границы очага заражения, провели дезинфекционные мероприятия.

С 21 августа начинают работу 2 передвижных санитарно-ветеринарных пункта.

Ситуацию контролирует правительство Воронежской области.

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