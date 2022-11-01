Сибирский депутат переехал ребенка во дворе и сбежал с места аварии

Депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка во дворе многоэтажного дома и уехал с места аварии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 30 октября в городе Татарске. В Сети опубликована видеозапись с места случившегося.

На кадрах видно, что 67-летний водитель внедорожника Toyota буквально переехал мальчика. Мужчина вышел из машины, осмотрелся, однако не стал оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь. Вскоре он сел в машину и скрылся.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Парламентарий некоторые время спустя сам явился в отделение полиции. Он получил одиннадцать суток ареста. Возбуждено уголовное дело.

Медицинское освидетельствование установило, что он был трезв.

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