Жительница Новосибирска Татьяна Сидельникова рассказала порталу NGS.RU о первых минутах после взрыва газа в доме на Линейной.

Женщина очень долго находится в отряде «ЛизаАлерт», поэтому сразу же побежала на место ЧП, чтобы помочь.

«Проснулась от того, что подбросило в кровати. В мыслях: «Наш дом следующий, – призналась она.

По ее словам, пожарные приехали моментально. Спасатели подставили лестницу и эвакуировали людей.

Сидельниковой удалось увести с мороза к себе в квартиру 7-летнего мальчика, мама которого не успела выбежать за сыном из подъезда.

Трагедия произошла накануне утром, по последним данным, погибли 13 человек.