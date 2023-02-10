Пятница, 10 февраля, 2023
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Сибирячка рассказала о первых минутах после взрыва в доме в Новосибирске

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Жительница Новосибирска Татьяна Сидельникова рассказала порталу NGS.RU о первых минутах после взрыва газа в доме на Линейной.

Женщина очень долго находится в отряде «ЛизаАлерт», поэтому сразу же побежала на место ЧП, чтобы помочь.

«Проснулась от того, что подбросило в кровати. В мыслях: «Наш дом следующий, – призналась она.

По ее словам, пожарные приехали моментально. Спасатели подставили лестницу и эвакуировали людей.

Сидельниковой удалось увести с мороза к себе в квартиру 7-летнего мальчика, мама которого не успела выбежать за сыном из подъезда.

Трагедия произошла накануне утром, по последним данным, погибли 13 человек.

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