Швакова рассказала в Совфеде о строительстве моста через Оку

Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова рассказал ВКонтакте, о чём докладывала во время Дней региона, проходящих в Совете Федерации РФ.

«Представила участникам заседания основные направления нашей работы, в числе которых поддержка промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, экспорта, развитие инновационной инфраструктуры, реализация крупных инвестиционных проектов.

Обратила особое внимание сенаторов на проблемы, решение которых критически влияет на состояние экономики и качество жизни людей и требует помощи федерального центра. Одна из них — необходимость строительства моста-дублера через Оку. Через 5-7 лет существующий мост придет в негодность, это подтверждено экспертизами, и нам необходимо обеспечить транспортную доступность не только районов области, но и сохранить выход к федеральным трассам. Рассчитываем на своевременное получение поддержки для строительства нового моста.

Еще один вопрос также связан с транспортной инфраструктурой — состоянием общественного транспорта в Рязани. В регионе проводится масштабная работа по его обновлению, акцент, прежде всего, на экологичных машинах, но собственных средств для замены троллейбусов и контактной сети нам не хватает. Обратились с просьбой включить этот вопрос в программу поддержки городского электрического транспорта, которая сейчас разрабатывается в Минтрансе РФ.

Отдельная тема доклада — развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Основой этой инфраструктуры в области сегодня является Центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса, услугами которого пользуется треть предпринимателей региона. В своем выступлении отметила, что сохранение такого эффективно работающего Центра при федеральной поддержке очень важно для региональной экономики.

Также озвучила наши инициативы по правовому регулированию малого и среднего бизнеса, которые обсуждались с другими регионами. В числе предложений изменение критериев оценки малых и средних предпринимателей, увеличение стоимости основных средств до 250 млн руб. при применении упрощенной системы налогообложения, раздельный учет доходов при использовании патентной и упрощенной системы налогообложения, наделение субъектов РФ правом предоставления «налоговых каникул» для ИП в сфере IT. Включение этого вопроса в проект решения комитета позволит обсуждать эти предложения на уровне Правительства РФ».