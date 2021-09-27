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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Шутки про бедность могут принести костромичу 3 миллиона рублей

Никита Брыкин
Шутки про бедность могут принести костромичу 3 миллиона рублей

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Житель Костромы Алексей Кучумов принял участие в новом сезоне шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, пишет Kostroma.Today.

Молодой человек принялся шутить про Кострому.

«В Костроме очень мало денег. Если бы в Костроме снимали «Орел и решка»: ведущий со ста долларами пришел к мэру и сказал, что покупает город, то мэр бы ему ответил: «Нет. Сдачи нет», — рассказал Кучумов.

Членам жюри шоу пришелся по душе юмор костромича. В итоге конкурсант прошел в следующий этап проекта, победитель которого получит три миллиона рублей.

Комик Юлия Ахмедов отметила своеобразие комедии жителя Костромы. Его взял в свою команду юморист Иван Абрамов.

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