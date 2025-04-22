Штрафы и уголовная ответственность: что грозит рязанцам за незаконный вылов рыбы

За нарушение законодательства в сфере рыболовства гражданам России, в том числе и жителям Рязани, грозят серьёзные санкции. Речь идёт как об административной, так и об уголовной ответственности. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист юридической компании «Право-Сити» Матвей Елисеев.

Что запрещено

По словам эксперта, законом предусмотрен перечень ограничений, актуальных для всех любителей рыбалки. Среди них:

— запрет на использование взрывчатки, химических веществ и электротока;

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— полный запрет на ловлю с использованием сетей (исключение — районы Севера, Сибири и Дальнего Востока);

— ограничения на подводную охоту в местах массового отдыха;

— нормы суточного вылова — в большинстве регионов они ограничены 5 килограммами на человека;

— ограничения по снастям и количеству удочек — к примеру, не более пяти спиннингов и до десяти крючков на одного рыбака.

Важно помнить: почти все водные объекты (за исключением отдельных прудов и карьеров) являются государственной или муниципальной собственностью. На таких водоёмах рыбалка разрешена бесплатно. Но есть исключения — рыбалка запрещена на водоёмах, расположенных в зонах обороны и безопасности, на особо охраняемых природных территориях, а также на частных водоёмах и в зонах аквакультуры.

Административные штрафы и уголовная ответственность

За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность по статье 8.37 КоАП РФ. Размер штрафа может составлять до 5 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены отдельные статьи за незаконную рыбалку в морских акваториях (ст. 8.17 КоАП РФ) и за вылов без разрешения (ст. 7.11 КоАП РФ).

Если действия рыбака причинили значительный ущерб или велись с использованием запрещённых методов, ответственность может быть уже уголовной. Статья 256 УК РФ предусматривает наказание за незаконную добычу биологических ресурсов с отягчающими обстоятельствами: применение лодок, взрывчатки, химии, ловля в нерестовый период или на особо охраняемых территориях.

Максимальное наказание — штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Юрист напомнил: соблюдение правил рыболовства — не только обязанность, но и способ сохранить природные ресурсы страны. Нарушения, даже незначительные на первый взгляд, могут повлечь серьёзные последствия.