SHOT: в колонии началась «чудовищная движуха» из-за выходки Ефремова

В ИК-4 в Белгородской области началась масштабная проверка после публикации данных о звонке актера Михаила Ефремова приятелю, пишет SHOT.

Телеграм-канал с иронией назвал это «чудовищной движухой». В колонии пытаются выяснить, как артисту удалось связаться с другом.

«Сейчас вся колония в Белгородской области буквально «поднята на уши» из-за одного веселого звоночка актера», — говорится в публикации.

Авторы поста считают, что рассмотрение ходатайства Ефремова об УДО, запланированное на 24 марта, могут отменить или перенести.

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Незадолго до этого сообщалось, что актер позвонил приятелю из колонии и пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после своего освобождения.