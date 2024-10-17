Четверг, 17 октября, 2024
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SHOT: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось

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Алексей Самохин
Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.

Состояние Михаила Ефремова, который отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, резко ухудшилось, пишет SHOT.

По информации источника, сейчас актёр дышит с трудом и практически не разговаривает. У Ефремова обострение хронической обструктивной болезни лёгких.

Автор сообщения пишет, что 60-летнему актёру необходимо ежедневно посещать врача, его заболевание может привести к дыхательной недостаточности. Также присутствует риск возникновения сопутствующих заболеваний вроде лёгочной инфекции, ломкости костей и нарушений работы сердца. 

Сообщается также, что из-за проблем Ефремов перестал курить. 

Сейчас защита артиста готовит документы на УДО. 

Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров.

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