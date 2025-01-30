Четверг, 30 января, 2025
7 C
Рязань
Фото: t.me/shot_shot
Общество

SHOT: На первый концерт Седоковой после смерти Тиммы не продали ни одного билета

Алексей Самохин

Первое выступление Анны Седоковой после смерти её бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, запланировано на 14 февраля в Алма-Ате. Правда, как сообщает SHOT, за две недели до концерта ни один билет не был продан — все столики остаются свободными.

Программа выступления рассчитана на 45 минут, стоимость бронирования столика составляет 150 тысяч тенге (около 28 тысяч рублей), включая депозит на еду и напитки.

Организаторы мероприятия удивлены отсутствием спроса, некоторые потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать концерт тем, что не хотят проводить романтический вечер в атмосфере, связанной с недавней личной трагедией певицы.

Реклама

Концерт в Казахстане, если он состоится, пройдёт спустя два месяца после смерти Тиммы. Некоторые люди критикуют решение певицы вернуться к концертной деятельности, а знакомые спортсмена даже предпринимают попытки сорвать мероприятие.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.